İstanbullu Gelin yeni bölümünden ilk görüntüler… Defne Samyeli döndü
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı. Dört dakikayı aşan İstanbullu Gelin 50. bölüm tanıtımında Burcu’nun annesi Siren’i canlandıran Defne Samyeli yeniden görünüyor. Burcu annesini kendisine yardımcı olması için çağırıyor ama Siren en büyük sürprizi yapıyor. İşte, İstanbullu Gelin yeni bölümünden ilk görüntüler!
İstanbullu Gelin’in yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler ilk sahne tanıtımıyla şaşırtıcı ipuçları edindi. Yeni bölümde Osman ve Burcu'yu evlilik telaşı sarmış durumda... Burcu annesini kendisine yardımcı olması için çağırıyor ama Siren en büyük sürprizi yapıyor. 18 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan İstanbullu Gelin 50. bölümünde evlilik hazırlıklarına destek olması için annesini çağıran Burcu, büyük bir şok yaşıyor. Siren'in birkaç gün sonra geleceğini zanneden Burcu ve Garip çalan zil sesinin ardından şoke oluyor. Siren hiç beklemeden çıkageliyor ancak evlilik haberiyle. Burcu'dan önce Siren’in evlenmesi üstelik bu ismi Burcu ve Garip’in de tanıması komik görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor.
Faruk’a ulaşamayan Boran’lar iyice endişelenmeye başlamıştır. Esma, Adem’den şüphelenmektedir. Bir süre bekledikten sonra emniyet ile irtibata geçerler ve Faruk’un cüzdanına ulaşırlar. Adem kendisini aklamak için eski tanıkları ile irtibata geçerek Faruk’u bulmaya çalışır. Esma ise Akif’ten Adem ile ilgili dosyayı polise vermesini ister. Vakit geçtikçe ümidini kaybetmeye çalışan Süreyya’nın en büyük destekçisi Esma Hanım olur. Süreyya’dan kendine anne demesini isteyen Esma Sultan bu hamlesi ile herkesi şaşırtır. Acı veren bekleyiş umulmadık bir isimden gelen haberle biter.
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