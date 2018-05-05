İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm finalinde Faruk’a ne oldu?
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerinin hemen ardından gündeme geldi. Faruk ve Adem arasında sert bir yüzleşmenin yaşandığı İstanbullu Gelin 48. bölüm finaline ise Boranjet lansmanında yaşananlar damga vurdu. Faruk’un yerdeki baygın haline tanık olan izleyiciler, ne olduğunu öğrenme umuduyla yeni fragmanı sorguluyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin 4 Mayıs Cuma tarihli 48. bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Son yaşananlar ardından Süreyya ve Dilara ile karşı karşıya gelen Faruk, Adem’e itirafta bulundu ancak düşündüğünden çok daha büyük bir tepki aldı. Faruk’un hem çalışanı hem de “kardeşim” dediği Akif’i işten çıkarma anı son bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu. Yaşananları sindiremeyen Adem’in planı ise finalde ortaya çıkarken; Boranjet Lansmanı’na gidemeyen Faruk korkuttu. Herkesin lansmanda olduğu esnada Faruk, yerde baygın yatıyordu. Faruk’un akıbetini merak eden dizi takipçileri, “İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt arıyor.
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE ÖZETİ
Adem yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkesini gitgide körüklemektedir. Faruk’un Adem’le yüzleşmesi Esma ve Süreyya arasında gerilim yaratır. Faruk’la karşı karşıya gelen Akif için zor günler kapıdadır. Boranlar kendi aralarında yaşanılanları hazmetmeye çalışırken İpek’in hamlesi Fikret’i büyük bir karara sürükler. Her şeye rağmen gerçekleştirilen lansmanda ise Boranları bambaşka bir sürece taşıyacak haber gelir.
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