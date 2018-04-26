İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan İstanbullu Gelin 47. bölüm yeni fragmanına Süreyya’nın hesap sorma anları damga vurdu. Adem’in görüntülerini gören Süreyya, Faruk’la karşı karşıya geliyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ve detayları!
İstanbullu Gelin 47. bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Boran Konağı yine büyük bir krizin eşiğinde… Cuma akşamları yayınlanan İstanbullu Gelin yeni bölümünde Faruk ve Süreyya arasında taşlar oynuyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Süreyya, Faruk’a olan güvenini sorguluyor! Faruk’un, Adem’i köşeye sıkıştırmak için yaptığı plan Süreyya’da büyük hayal kırıklığı yaratır. Süreyya kocasına karşı olan güvenini sorgularken Dilara ile olan dostluğunu tekrar tehlikeye sokmak istemez. İpek yarattığı tablonun keyfini çıkarmaktadır. Murat’ın ani yurt dışına taşınma kararı ise konağa bomba gibi düşer. Adem, Boranları yıkmak için adımlarını atmaya başlar. Faruk’un ise önemli bir karar vermesi gerekmektedir.
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