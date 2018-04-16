İstanbullu Gelin 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından başladı. Boran Konağı’ndaki olayların ardı arkasının kesilmediği İstanbullu Gelin son bölümünde Adem ve Faruk arasındaki gerginlik bitmişti ki finalde beklenmedik bir gelişme oldu. Şimdi ise gözler yeni bölüm gelişmelerinde! Peki İstanbullu Gelin 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Cuma akşamları izleyicileriyle buluşan İstanbullu Gelin’in 13 Nisan Cuma tarihli bölümünde Ada’nın kan hastalığının ortaya çıkması dengeleri değiştirdi. Zor günler geçiren Boranlar, uzun bir süre bir araya gelerek bahar partisi düzenledi ve bu partiye Adem’i de davet etti. Finale ise Adem’in kapısına gelen sürpriz ziyaretçinin söyledikleri damga vurdu. Bir ailesi olduğunu düşünen Adem, finalde duyduklarıyla sarsıldı.
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Faruk ve Süreyya, Reyhan ile ilgili yaşadıkları durumu saklı tutmaya karar verse de konakta haberin yankılanması uzun sürmez. Faruk, Adem’e şans vermek için geleneksel aile yemeğine onu da davet eder. Süreyya ve Dilara’nın barıştığından habersiz olan Senem ise yeğenlerini barıştırmak için bir şey planlar. Osman, Faruk ile arasını düzeltirken Burcu’nun ani kararı ile şaşkına döner. Adem yavaş yavaş bir ailesi olduğunu düşünmeye başlamıştır ki hiç beklemediği bir gerçek ile sarsılır.
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