İstanbul benim için de zalimdi

◊ “Zalim İstanbul” yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izleniyor. Öncelikle Agah Karaçay’ı soralım, neydi bu adamda sizi cezbeden?

- Ben bu işte önce hikayeye vuruldum. Agah da taşınması zor bir rol. Birçok işimde zaman zaman kenarından kıyısından geçtiğim bir karakter. İlk kez böyle bir karakterin iyi yazılmış halini oynuyorum, onunla buluştuğum için mutluyum.

◊ Dizi büyük ilgi gördü, bu durum size ne hissettiriyor?

- Mutluluk veriyor tabii ki. Çok güzel bir başarı yakaladık, aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz.

O SINAVLA ERKEN YÜZLEŞTİM

◊ İstanbul sizin için de zalim miydi?

- İstanbul, her türlü farklılığı içinde barındıran kozmopolit bir şehir. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan her birey için olduğu gibi, benim için de zalimdi.

◊ Çok küçük yaşta babanızı kaybetmiş ve çalışmaya başlamışsınız. Sizin hikayeniz de dizilere, filmlere taş çıkaracak cinsten...

- Evet, okul ve çalışma hayatını birlikte götürmek zorundaydım. Ama o sınavla erken yüzleşmek, hayattaki her zorluğa karşı dayanıklı olmalı sağladı.

PAZARCILIK DA YAPTIM MARANGOZLUK DA

◊ Küçük yaşta hangi işlerde çalıştınız?

- Pazarcılık da yaptım, marangozluk da. Buzdolabı, çamaşır makinesi tamirciliği, demircilik...

15-20 farklı iş dalında çalıştım sanırım. İyi de yapmışım. O zamanlar, beni bugünkü ben yaptı.

◊ Gençlik yıllarınızda da oldukça asiymişsiniz duyduğumuza göre...

- Adaletsizliğe, haksızlığa, zorbalığa, özensizliğe karşı her zaman dik durdum. Gençlik yıllarımda bunu yansıtma şeklim daha pervasızdı. Baba olmak, aile sorumluluğu bunu değiştirdi.

◊ Düşünceleriniz mi değişti?

- Hayır, duygularım, düşüncelerim ve tutkularımda bir değişiklik yok. Yalnızca tepkilerimi gösteriş biçimim değişti.

HEDEFİM HİÇBİR ZAMAN ŞÖHRET OLMADI

◊ Çok uzun yıllardır bu sektördesiniz. Kendinizi kariyerinizde nerede görüyorsunuz?

- Geçmişte nitelikli işler yaptım. Bundan sonrası için de daha da iyilerini yapmaya hevesliyim.



◊ Şöhret, hayatınızda neleri değiştirdi?

- Şöhret hiçbir zaman benim hedefim olmadı. Dolayısıyla bende hiçbir şeyi değiştirmedi. Zaten karakterim buna uygun değil. Şöhret bir illüzyon, gerçek değil. Oyunculuk yüksek disiplin gerektiren, ciddi bir meslek. Ve ben bu mesleği çok severek yapıyorum. İnsanlar ve insanlık adına bu meslek bana çok şey öğretti. Ölünceye kadar da öğretecektir.