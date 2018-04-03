İlginç tesadüf! Usta oyuncu ayrıldığı diziye benzer rolle rakip oldu
Usta oyuncu Ali Sürmeli, sezon başında tanıtım çekimlerinde çıkardığı kavga nedeniyle “Çukurdere” dizisinin kadrosundan ayrılmıştı.
Daha çekimler başlamadan genç bir oyuncuyla tartışan Ali Sürmeli’nin yerine Cihan Ünal ile anlaşılmıştı. Yeni adı “Bir Mucize Olsun” olarak değiştirilen dizinin uzun süre kanal problemi yaşadıktan sonra 6 Nisan’dan itibaren FOX’ta cuma akşamları yayınlanmasına karar verildi.
Bu gelişme Ali Sürmeli için ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Yeni adıyla “Bir Mucize Olsun”da reddettiği torununa yeni bir hayat sunmak isteyen ülkenin sayılı zenginlerinden Azim Sancaktar rolüne hayat vermek için anlaşan ancak rolü başka bir usta oyuncuya kaptıran Ali Sürmeli, benzer bir rolle “Servet” dizisinin kadrosuna katıldı.
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