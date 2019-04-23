Hikmet ve Yusuf Survivor’dan diskalifiye mi edilecek?
Survivor yeni bölüm tanıtımındaki görüntüler ‘Hikmet ve Yusuf diskalifiye mi olacak?' sorularını akıllara getirdi. Tanıtımdaki görüntüler, Survivor Ekstra programına da konu oldu. Furkan Dede, Hikmet'in Survivor hayatının bitebileceğini iddia etti.
Survivor Türkiye Yunanistan’ın 54. bölümü tanıtımı izleyicilerle buluştu. 1 dakikayı aşan fragmanda Hikmet- Yusuf kavgası dikkat çekti. Acun Ilıcalı, birbirlerine elle temasta bulunacak kadar büyük bir tartışma yaşayan ikili için karar vereceklerini açıkladı.
Furkan Dede, Survivor Ekstra’da Yusuf-Hikmet tartışmasına ilişkin şunları söyledi:
"Şu görüntülerden 'diskalifiye çıkma ihtimali var mı?' derseniz; var. Eğer sen Survivor'a katılıyorsan sinirlerine hakim olacaksın. Burası bir sınav. Hikmet için konuşuyorum, bu zamana kadar inanılmaz bir performans gösterdi. Bir yanlış hareketiyle tüm Survivor hayatını bitirebilir. Bir futbolcu 10 gol de atsa, kırmızı kartlık hareket yapınca verilir mi verilmez mi? Burada da o durum var."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle