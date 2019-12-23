Hazal Subaşı kimdir kaç yaşındadır nerelidir? Hazal Subaşı'nın biyografisi

Çukur dizisinde Nehir karakterine hayat veren ve oyunculuk performansıyla göz dolduran Hazal Subaşı, sosyal medya ve internette konuşulmaya başlandı. Özellikle magazin takipçileri ve diziseverler Hazal Subaşı'nın hangi dizilerde oynadığını merak ediyor. İşte, Hazal Subaşı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, "Adını Sen Koy" dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynadı. Hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Hazal Subaşı son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde rol aldı. Hazal Subaşı son olarak Çukur dizisinde boy göstermeye başladı.