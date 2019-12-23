Hazal Subaşı kimdir kaç yaşındadır nerelidir? Hazal Subaşı'nın biyografisi
Çukur dizisinde yer alan genç oyuncu Hazal Subaşı, son günlerde diziseverler tarafından merak konusu oldu. "Adını Sen Koy" dizisi ile televizyon kariyerine giriş yapan Hazal Subaşı, yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine toplayarak en fazla araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Hazal Subaşı kimdir kaç yaşındadır nerelidir? İşte, merakla araştırılan Hazal Subaşı'nın biyografisi ve hayatı ile ilgili bilgiler.
Çukur dizisinde Nehir karakterine hayat veren ve oyunculuk performansıyla göz dolduran Hazal Subaşı, sosyal medya ve internette konuşulmaya başlandı. Özellikle magazin takipçileri ve diziseverler Hazal Subaşı'nın hangi dizilerde oynadığını merak ediyor. İşte, Hazal Subaşı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, "Adını Sen Koy" dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynadı. Hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Hazal Subaşı son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde rol aldı. Hazal Subaşı son olarak Çukur dizisinde boy göstermeye başladı.
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