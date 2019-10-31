Hande Erçel'in yeni dizisi Azize ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Hande Erçel'in yeni dizisi Azize’nin 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesini konu alan Azize'nin başrolünde güzel oyuncu Hande Erçel'e Buğra Gülsoy eşlik edecek. Çift tutkulu aşkın taraflarını canlandıracak. Peki, Azize ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Azize dizisinin 1. Bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'in kaleme aldığı, Azize'nin yeni bölüm fragmanında merak uyandıran detaylar yer alıyor.
Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek'in rol aldığı Azize'nin kısa süre içerisinde ekran macerasına başlaması bekleniyor.
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