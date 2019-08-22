Hakan Hatipoğlu Gel Konuşalım ve TV8’den ayrıldı mı?
Gel Konuşalım isimli magazin programında Seray Sever ile birlikte gerçekleştirdiği yayınları, geçtiğimiz günlerde noktalayan Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden veda mesajı yayımladı. Programdaki partneri Seray Sever de Hakan Hatipoğlu için paylaşım yaptı. Paylaşımda Survivor detayı dikkat çekti.
Hakan Hatipoğlu’nun Gel Konuşalım’a veda etmesinin ardından bir mesaj yayımlayan Seray Sever, “Çok keyifli bir program yaptık. İzleyicimizle buluştuk esas ben teşekkür ederim değerli emeklerin için. Seni tanıdığıma mutluyum. Survivor da seni izlemeye devam edeceğim” ifadelerinde bulundu.
Bu ifadelerin ardından bazı takipçiler, Hakan Hatipoğlu’nun yeni sezonda Survivor’da yer alacağı konusuna kanaat getirdi.
HAKAN HATİPOĞLU NEDEN AYRILDI?
Hakan Hatipoğlu, Hakan Ural’ın programa dahil olmasının ardından koltuğunu devretti. Hakan Hatipoğlu’nun yeni sezonda Survivor Panaroma ile TV8 ekranlarındaki serüvenine devam etmesi bekleniyor.
Hakan Hatipoğlu ise şu ifadelerle programa veda etmişti; "16 Ağustos Cuma @gelkonusalimtv @tv8 de son kez sizlerleyim. Bu süreçte bana gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederim. Sizlerin evine her sabah magazin haberleri ile konuk olmak benim için bir keyifti. Hatamız olduysa da affola. Umarım kalp kırmamışızdır. Tüm ekip arkadaşlarıma, @tv8 ve @gelkonusalimtv ailesine ve özellikle değerli partnerim @seraysever e çok teşekkür ediyorum. Ondan çok şey öğrendim bu süreçte. 🙏 Yeni projelerle tekrar sizlerle olmak umuduyla. Tekrar teşekkürler."
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