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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Hakan Hatipoğlu Gel Konuşalım ve TV8’den ayrıldı mı?

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Hakan Hatipoğlu Gel Konuşalım ve TV8’den ayrıldı mı?

Gel Konuşalım isimli magazin programında Seray Sever ile birlikte gerçekleştirdiği yayınları, geçtiğimiz günlerde noktalayan Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden veda mesajı yayımladı. Programdaki partneri Seray Sever de Hakan Hatipoğlu için paylaşım yaptı. Paylaşımda Survivor detayı dikkat çekti.

Hakan Hatipoğlu’nun Gel Konuşalım’a veda etmesinin ardından bir mesaj yayımlayan Seray Sever, “Çok keyifli bir program yaptık. İzleyicimizle buluştuk esas ben teşekkür ederim değerli emeklerin için. Seni tanıdığıma mutluyum. Survivor da seni izlemeye devam edeceğim” ifadelerinde bulundu.

Bu ifadelerin ardından bazı takipçiler, Hakan Hatipoğlu’nun yeni sezonda Survivor’da yer alacağı konusuna kanaat getirdi.

HAKAN HATİPOĞLU NEDEN AYRILDI?

Hakan Hatipoğlu, Hakan Ural’ın programa dahil olmasının ardından koltuğunu devretti. Hakan Hatipoğlu’nun yeni sezonda Survivor Panaroma ile TV8 ekranlarındaki serüvenine devam etmesi bekleniyor.

Hakan Hatipoğlu ise şu ifadelerle programa veda etmişti; "16 Ağustos Cuma @gelkonusalimtv @tv8 de son kez sizlerleyim. Bu süreçte bana gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederim. Sizlerin evine her sabah magazin haberleri ile konuk olmak benim için bir keyifti. Hatamız olduysa da affola. Umarım kalp kırmamışızdır. Tüm ekip arkadaşlarıma, @tv8 ve @gelkonusalimtv ailesine ve özellikle değerli partnerim @seraysever e çok teşekkür ediyorum. Ondan çok şey öğrendim bu süreçte. 🙏 Yeni projelerle tekrar sizlerle olmak umuduyla. Tekrar teşekkürler."

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