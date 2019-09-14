Gupse Özay kimdir, kaç yaşındadır? İşte Gupse Özay'ın oynadığı diziler
Yer aldığı dizi ve sinema projeleri ile beğenilen başarılı oyuncu Gubse Özay, hayatı ve biyografisi merak edilen ünlü isimler arasında yer almaya devam ediyor. Deliha, Görümce gibi sinema filmlerinde başrol alan Gupse Özay kimdir? sorusunun cevabını arayanlar, oyuncunun kariyeri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Gupse Özay hangi filmlerde oynadı? İşte, o isim ile ilgili merak edilenler.
Ferit Aktuğ, Merve Dizdar ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Eltilerin Savaşı’ filminin senaristliğini üstlenen Gupse Özay, Yalan Dünya isimli televizyon dizisinde Nurhayat karakterine can vererek çok sayıda kişi tarafından beğenilmişti. İşte, Gupse Özay'ın hayatı ve merak edilen biyografisi.
Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir. Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT’den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.
Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.
ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
Yalan Dünya (2012-2014) Nurhayat
Deliha (2014) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)
Küçük Esnaf (2016) Burcu
Görümce (2016) (aynı zamanda senaryosunu yazdı)
Deliha 2 (2018) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)
Buka (2018) TV Reklam
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