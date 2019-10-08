Gülper Özdemir: Dünya vatandaşıyım
Oyuncu Gülper Özdemir InStyle dergisinin ekim sayısına konuk oldu ve hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Röportajdan;
İstanbul’u Yaşamak İstiyorum
Proje teklifi ilk geldiğinde Londra’daydım. Gerçi her yerde yaşıyorum, Dünya vatandaşıyım. Bu günlerde ise ilk kez İstanbul’da yaşamayı düşünmeye başladım, belki bu projeden sonra, neden olmasın? Buraya gidip geliyorum ama tam olarak yaşamış sayılmam bu şehirde, hep iş için geldim bugüne dek,burada yaşamayı tatmak istiyorum.
Yemek yapmayı çok seviyorum
Mutfakta çok hamaratım.Otelde kaldığım için yemek yapamıyorum ve çok özlüyorum.Herkes otelde prensesler gibi yaşadığımızı düşünüyor olabilir. Bir yandan da tabii ki çok güzel, her şey önüne hazır geliyor ama insan bir yerden sonra evinde olmayı özlüyor.
Empati Yapmalıyız
Öte yandan güzel oyuncu; Dünya’da bir şeyi değiştirebilmeye gücün olsaydı, bu ne olurdu sorusuna ise ‘Herkeste aynı seviyede empati olmasını sağlardım. Dünya bambaşka bir yer haline gelirdi bence insanlar birbirlerine karşı daha anlayışlı olsalar.’
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