Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Neden elenmek istedi?
Gelinim Mutfakta 11 Ocak Cuma günü yayınlanan bölümüyle haftanın finalini yaptı. Tansiyonu yüksek bir haftayı daha tamamlayan Gelinim Mutfakta’nın 215. bölümünde önce gün ve haftanın birincisi açıklandı, sıra elenecek isme geldiğinde ise sürpriz bir gelişme oldu.Yarışmacılardan biri kendi isteğiyle elenme talebinde bulundu. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta ekran macerasında 42. haftayı geride bıraktı. Gelinlerin günün lezzetini en iyi şekilde yapmaya çalıştığı, kayınvalidelerin ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya çalıştığı Gelinim Mutfakta’nın haftanın finali bölümünde sesler sık sık yükseldi. Son bölüme Sina’nın davranış terazisi damga vurdu. Reyhan Hanım ve Ezgi'nin masasına giden Sina terazinin nasıl çalıştığını anlattı. Bu tutumu Reyhan Hanımı çok sinirlendirdi ve kaynanalar odasında bu durumu tartışmaya açtı. Gergin geçen günün sonunda gelinlerden biri beş bileziğin sahibi olurken; bir gelin-kaynana ekibi yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta haftanın finalini tatlı ile yaptı. Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “bisküvili muhallebili balkabağı tarifi ” ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 15 puanla gün birincisi olan Rümeysa, çeyrek altını almaya kazandı. Tüm haftanın totalinde 75 puan toplayan Rümeysa hem haftanın birincisi hem de 5 altın bileziğin sahibi oldu. Sıra elenecek isme geldiğinde ise sürpriz bir gelişme oldu. Hastaları olduğunu ve eğitiminin yarı kaldığını ifade eden Rümeysa, Fatih Ürek’ten izin istedi. Böylece Rümeysa ve kayınvalidesi Nezahat Hanım, kendi isteğiyle yarışmadan elendi. Fatih Ürek, diğer yarışmacıların “60,57, 56” aldığını ifade etti ancak kimin sonuncu olduğunu söylemedi.
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