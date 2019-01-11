Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Neden elenmek istedi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGelinim Mutfakta’dan kim elendi? Neden elenmek istedi?
GeriTelevizyon Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Neden elenmek istedi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
11.01.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Neden elenmek istedi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Neden elenmek istedi?

Gelinim Mutfakta 11 Ocak Cuma günü yayınlanan bölümüyle haftanın finalini yaptı. Tansiyonu yüksek bir haftayı daha tamamlayan Gelinim Mutfakta’nın 215. bölümünde önce gün ve haftanın birincisi açıklandı, sıra elenecek isme geldiğinde ise sürpriz bir gelişme oldu.Yarışmacılardan biri kendi isteğiyle elenme talebinde bulundu. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta ekran macerasında 42. haftayı geride bıraktı. Gelinlerin günün lezzetini en iyi şekilde yapmaya çalıştığı, kayınvalidelerin ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya çalıştığı Gelinim Mutfakta’nın haftanın finali bölümünde sesler sık sık yükseldi. Son bölüme Sina’nın davranış terazisi damga vurdu. Reyhan Hanım ve Ezgi'nin masasına giden Sina terazinin nasıl çalıştığını anlattı. Bu tutumu Reyhan Hanımı çok sinirlendirdi ve kaynanalar odasında bu durumu tartışmaya açtı. Gergin geçen günün sonunda gelinlerden biri beş bileziğin sahibi olurken; bir gelin-kaynana ekibi yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın finalini tatlı ile yaptı. Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “bisküvili muhallebili balkabağı tarifi ” ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 15 puanla gün birincisi olan Rümeysa, çeyrek altını almaya kazandı. Tüm haftanın totalinde 75 puan toplayan Rümeysa hem haftanın birincisi hem de 5 altın bileziğin sahibi oldu. Sıra elenecek isme geldiğinde ise sürpriz bir gelişme oldu. Hastaları olduğunu ve eğitiminin yarı kaldığını ifade eden Rümeysa, Fatih Ürek’ten izin istedi. Böylece Rümeysa ve kayınvalidesi Nezahat Hanım, kendi isteğiyle yarışmadan elendi. Fatih Ürek, diğer yarışmacıların “60,57, 56” aldığını ifade etti ancak kimin sonuncu olduğunu söylemedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sosyal medyada neler günah?

Hande Erçel'in acı günü...Annesi kansere yenik düştü

Ödül töreninde Burak Özçivit krizi

'Serdar bana para vermiyormuş...'