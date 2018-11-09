Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? İşte 9 Kasım tarihli gün birincisi
Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışmasında bir hafta daha geride bıraktı. Beş gün boyunca çeyrek altın için yarışan Gelinim Mutfakta’nın gelinleri, 34. haftanın final gününde 10 bin TL değerindeki 5 altın bilezik için mücadele etti. Peki, beşinci günün sonunda gün birincisi kim oldu, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?
Gelinim Mutfakta 170. bölümüyle haftanın finalini yaptı. Haftanın son gününe damga vuran olay Reyhan Hanım’ın yeni imajı oldu. Reyhan Hanım, Kleopatra tarzı saç modeli ile hem stüdyodakileri hem de Fatih Ürek’i şaşırttı. Hafta finalinde ise, bir gelin 10.000 Lira değerinde altın bilezikleri alırken; bir başka gelin, Gelinim Mutfakta hayallerine veda etti.
KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta programının 9 Kasım 2018 Cuma günü yayınlanan 170. bölümünde gelinler "Tatlı Pastane Kurabiyesi" tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Kayınvalidelerin oyları önce günün birincisini ardından haftanın kazananını belirledi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?
Günün sonuncusu 5 puanla Özüm, birincisi ise 15 puanla Cansu oldu. Haftanın finalinde tüm oylar toplandı, Betül ve Özüm eleme potasına kaldı. Yarışmanın iddialı isimleri Özüm kayınvalidesi Ayten Hanım, 51 puanla yarışmaya veda etti. Yarışmaya katıldığı ilk haftalarda başarılı bir performans çizen Özüm gözyaşlarına boğuldu. 68 puan toplayan Cansu Şöhret, 5 altın bileziği almaya hak kazandı.
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