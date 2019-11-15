Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? İşte, 15 Kasım tarihli Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta bugün haftanın finali aynı zamanda eleme bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Gelinim Mutfakta’nın son bölümünden bir gelin-kaynana ekibi yarışmaya veda ederken; bir gelin 5 altın bileziğe ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? İşte, 15 Kasım tarihli Gelinim Mutfakta puan durumu
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri her hafta olduğu gibi bu hafta da finalde tatlı tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı.
Gelinim Mutfakta'nın 15 Kasım 2019'da yayınlanan 394. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Şaheste-Melike Denktaş, Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Hanım Fırat-Naciye Ersoy çiftleri “meyveli çikolata kasesi" tarifi ile yarıştılar. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? İşte, 15 Kasım tarihli Gelinim Mutfakta puan durum.
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Günlük değerlendirme sonucunda, 7 puan toplayan Naciye sonuncu oldu, Naciye’yi 11 puanla Duygu takip etti. Gün birincisi 13 puanla Elif ve Melike oldu. Kura sonucunda çeyrek altının sahibi Melike oldu.
KİM ELENDİ?
Haftalık değerlendirme sonucunda son ikiye Naciye ve Duygu oldu. 49 puan toplayan Hanım Fırat ve kayınvalidesi Naciye Ersoy, Gelinim Mutfakta'dan elendi. Duygu 54 puanla son anda elenmekten kurtuldu. Beş altın bileziğin sahibi ise 67 puan toplayan Elif oldu, 59 puan toplayan Melike haftayı ikinci tamamladı.
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