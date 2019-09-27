Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?
Kanal D ekranlarının eğlenceli yarışma programı Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri her haftanın finalinde olduğu gibi bu haftanın son gününde de tatlı tarifiyle yarıştı. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Fatma-Dilek Akıncıoğlu ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 27 Eylül 2019'da yayınlanan 360. Bölümünde çifte heyecan yaşandı. Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Emine-Pınar Dalkaya çiftleri çiftleri “kadayıflı irmik tatlısı” tarifi ile yarıştılar. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?
Gün sonuncusu 7 puanla Kıymet oldu, Kıymet’i 11 puanla Elif takip etti. Pınar ve Dilek 12 puanla birinciliği paylaştı. Kura sonucunda çeyrek altın Dilek'e gitti.
Pınar ve Kıymet, haftanın toplam puanlarının neticesinde haftanın en düşük puanlarını alıp son ikiye kaldı. Haftanın en düşük puanını alıp veda eden isim 46 puanla Pınar oldu. Kayınvalidelerden 61 puan alan Dilek 5 altın bileziği almaya hak kazandı.
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