Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, 5 altın bileziği kim kazandı?
Gelinim Mutfakta 385. Bölümüyle 77. Haftayı tamamladı. Birbirinden iddialı gelinlerin yarıştığı Gelinim Mutfakta’nın hafta finali bölümünde çifte heyecan yaşandı. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, altın bileziklerin sahibi olurken; bir gelin-kaynana ekibi elindi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, 5 altın bileziği kim kazandı?
Gelinim Mutfakta ekran macerasında bir haftayı geride bıraktı.Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki son bölümünde Melike, gelinlikle stüdyoya girdi ve eşi ile programda o mutlu anları tekrar yaşadılar. Başta Melike ve kaynanası Şaheste Hanım olmak üzere herkes bu mutlu anı yaşadı. Melike ve Şaheste Hanım gözyaşlarına boğuldu. Hafta finalinde ise, bir gelin bileziklere ulaşmanın mutluluğunu yaşarken; bir gelin ve kayınvalide Gelinim Mutfakta’daki macerasını tamamladı.
Gelinim Mutfakta'nın 1 Kasım 2019'da yayınlanan 385. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Şaheste-Melike Denktaş, Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Fatma Geykel-Fadime Çetinkaya çiftleri "pepeçura" için yarıştılar!
Gün değerlendirmesinde; Elif 10 puanla sonuncu oldu, Elif'i 11 puanla Fadime takip etti. Haftanın birincisi Melike ve Duygu oldu. Kura sonucunda çeyrek altın Melike'ye gitti.
Haftanın en düşük puanını alan gelinler Duyu ve Fadime oldu. Kayınvalidelerden 42 puan toplayan Fadime ve kayınvalidesi Fatma Geykel elendi. Beş altın bilezik ise 71 puan alan Melike'nin oldu.
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