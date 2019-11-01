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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, 5 altın bileziği kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, 5 altın bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 385. Bölümüyle 77. Haftayı tamamladı. Birbirinden iddialı gelinlerin yarıştığı Gelinim Mutfakta’nın hafta finali bölümünde çifte heyecan yaşandı. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, altın bileziklerin sahibi olurken; bir gelin-kaynana ekibi elindi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, 5 altın bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta ekran macerasında bir haftayı geride bıraktı.Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki son bölümünde Melike, gelinlikle stüdyoya girdi ve eşi ile programda o mutlu anları tekrar yaşadılar. Başta Melike ve kaynanası Şaheste Hanım olmak üzere herkes bu mutlu anı yaşadı. Melike ve Şaheste Hanım gözyaşlarına boğuldu. Hafta finalinde ise, bir gelin bileziklere ulaşmanın mutluluğunu yaşarken; bir gelin ve kayınvalide Gelinim Mutfakta’daki macerasını tamamladı.

Gelinim Mutfakta'nın 1 Kasım 2019'da yayınlanan 385. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Şaheste-Melike Denktaş, Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Fatma Geykel-Fadime Çetinkaya çiftleri "pepeçura" için yarıştılar!

Gün değerlendirmesinde; Elif 10 puanla sonuncu oldu, Elif'i 11 puanla Fadime takip etti. Haftanın birincisi Melike ve Duygu oldu. Kura sonucunda çeyrek altın Melike'ye gitti. 

Haftanın en düşük puanını alan gelinler Duyu ve Fadime oldu. Kayınvalidelerden 42 puan toplayan Fadime ve kayınvalidesi Fatma Geykel elendi. Beş altın bilezik ise 71 puan alan Melike'nin oldu. 

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