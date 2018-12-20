Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? İşte haftanın finali fragmanında büyük sürpriz
Gelinim Mutfakta 20 Aralık Perşembe günü 199. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Puanlama esnasında yaşanan tartışma esnasında Cansu çıldırdı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte, günün puan durumu ve haftanın finalinde yaşanacaklara dair ilk ipuçları
Kanal D’nin hafta içi her gün saat 12.15’te ekrana gelen sunuculuğunu başarılı sanatçı Fatih Ürek’in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 40. haftanın dördüncü bölümünü geride bıraktı.
Hafta ortasında Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "zeytinli tavuk güveç" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 9 puan alan Cansu sonuncu, 11 puan alan Yağmur 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 18 puan alan Elif oldu.
HAFTANIN FİNALİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ
Gülben Ergen, sevilen programın 200.bölümüne konuk oldu. Gülben Ergen’in sürpriz katılımıyla gerçekleşen bölüm keyifli anlara sahne oldu. Ergen, keyifli şarkılarını seslendirmenin yanı sıra, samimi sohbeti ve açıklamalarıyla da programa damga vurdu. Bölüm sonunda Fatih Ürek, Gülben Ergen ve yarışmacılar bir araya gelerek pasta kesti.
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