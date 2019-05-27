Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kazanan kura ile belirlendi
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yepyeni bir haftanın açılışını yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 63. Hafta İnci Çolak ve gelini Yasemin Naiboğlu katıldı. Peki, yeni isimler dengeleri nasıl değiştirdi? Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte, son bölümde yaşananların kısa bir özeti
Gelinim Mutfakta 27 Mayıs Pazartesi günü 311. Bölümüyle haftanın açılışını yaptı. Haftanın ilk gününde Yarışmaya yeni katılan gelin 13 yıldır kaynanasına "Anne" diye hitap etmediğini söyleyerek eleştirilerin odağına oturdu. Kaynanalar odasının yeni kayınvalidesi İnci Hanım, gelinin anne dememesi yüzünden üzüntü duyduğunu ifade etti. Reyhan Hanım 65 bileziği kendi başına pasta keserek kutladı. Gülcan'ın kayınbabası özür mahiyetinde çiçek göndererek onun gönlünü almaya çalıştı.
Gün sonuncusu 5 puanla Yasemin oldu. Yasemin’i 14 puanla Ezgi takip etti. Gülcan ve Vahideh 15 puanla birinciliği paylaştı. Çeyrek altını kazanan ismi ise kura çekilişi belirledi. Kura sonucunda çeyrek altının sahibi Vahideh oldu.
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