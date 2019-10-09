Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta 9 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Gelinler kadar kayınvalidelerin de iddialı olduğu Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümüne Duygu’nun fenalaşması damga vurdu. Genç kadının aniden rahatsızlanması korkuttu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde; hararetli geçen yarışma esnasında Duygu'nun kalbi sıkıştı. Müdahale edilen Duygu'yu izleyen kaynanası Aysel Hanım gözyaşlarına boğuldu. Dilek'in eşinin gönderdiği mesaj kendisini üzerken kaynanası Fatma Hanım’ın yüzünü güldürdü.
Gelinim Mutfakta'nın 7 Ekim 2019'da yayınlanan 367. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "kuru incir dolması" ile yarıştılar.
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Kıymet Çoban aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.
Gün sonuncusu 8 puanla Duygu oldu, Duygu’yu 9 puanla Dilek takip etti. Gün birincisi ise 15 puanla Elif oldu, Kıymet 14 puanla haftanın üçüncü gününü ikincilikle tamamladı.
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