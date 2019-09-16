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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.09.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 71. Haftamın açılışını 16 Eylül Pazartesi günü yaptı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri haftanın ilk gününde bir sebze yemeğiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Düşük verilen puanlar nedeniyle hem gelinler hem de kayınvalideler arasında sesler yükseldi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta yeni haftaya sürpriz dolu gelişmeleriyle başladı. Bu hafta ise sürpriz olarak Gelinim Mutfakta'ya iki yeni yarışmacı dahil oldu. Elenen Reyhan ve Ezgi’nin yanı sıra çocuğunun diş çıkarması nedeniyle yarışmadan kendi isteğiyle ayrılan Hatice ve kayınvalidesi Hüsniye Hanım’ın yerine Gelinim Mutfakta'ya 71. Hafta Nur Çoban ve gelini Kıymet Çoban ayrıca Fatma Akıncıoğlu ve gelini Dilek Akıncıoğlu katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki ilk bölümünde kim birinci oldu?

Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda; gün sonuncusu 8 puanla Dilek ve Hilal oldu. 15 puan toplayan Kıymet ve Elif, gün birinciliğini paylaştı. Kura sonucunda çeyrek altının kazananı Elif oldu.

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