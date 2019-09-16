Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 71. Haftamın açılışını 16 Eylül Pazartesi günü yaptı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri haftanın ilk gününde bir sebze yemeğiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Düşük verilen puanlar nedeniyle hem gelinler hem de kayınvalideler arasında sesler yükseldi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta yeni haftaya sürpriz dolu gelişmeleriyle başladı. Bu hafta ise sürpriz olarak Gelinim Mutfakta'ya iki yeni yarışmacı dahil oldu. Elenen Reyhan ve Ezgi’nin yanı sıra çocuğunun diş çıkarması nedeniyle yarışmadan kendi isteğiyle ayrılan Hatice ve kayınvalidesi Hüsniye Hanım’ın yerine Gelinim Mutfakta'ya 71. Hafta Nur Çoban ve gelini Kıymet Çoban ayrıca Fatma Akıncıoğlu ve gelini Dilek Akıncıoğlu katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki ilk bölümünde kim birinci oldu?
Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda; gün sonuncusu 8 puanla Dilek ve Hilal oldu. 15 puan toplayan Kıymet ve Elif, gün birinciliğini paylaştı. Kura sonucunda çeyrek altının kazananı Elif oldu.
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