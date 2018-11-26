Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta yeni haftanın açılışını 181. bölümüyle yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 37. hafta Şennur Biryol ve gelini Elvan Biryol katıldılar. Peki, yeni bir ekibin dahil olduğu Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta duygu yüklü bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yarışmaya 36. hafta dahil olan Elif’in ablası ve annesi ile ilgili anlattıkları ile gözyaşlarına boğuldu. Kendisini uzun süre anneannesinin baktığını anlatan Elif, hala öz annesine ‘anne’ diyemediğini ifade etti. Duygusal anların ardından ise gün birincisi belirlendi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta programının 26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlanan 181. bölümünde yarışmacılar "Köfteli Yoğurt Çorbası" tarifi ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Günün en düşük puanını alan Elvan sonuncu, 11 puan alan Elif ise ikinci oldu. Gün birinciliğini ise Hatice elde etti, 13 puan alan Cansu çeyrek altını son anda kaçırdı.
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