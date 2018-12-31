Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 31 Aralık puan durumu
Gelinim Mutfakta yarışması yeni haftaya sürprizlerle dolu bir giriş yaptı. 43. haftanın başlangıcı olan Gelinim Mutfakta 206. bölümünde sürpriz bir şekilde geri dönen yeni yarışmacılar herkesin tanıdığı kayınvalide Reyhan Hanım ve gelini Ezgi oldu. Peki, gün sonunda Gelinim Mutfakta’da birinci kim oldu?
Gelinim Mutfakta 31 Aralık tarihli bölümüyle 42. haftanın açılışını yaptı. Yılbaşı heyecanının yaşandığı Gelinim Mutfakta’nın 206. bölümüne Cansu ve kayınvalidesi Reyhan Hanım’ın dönüşü damga vurdu. İddialı bir giriş yapan ikiliyi karşısında gören diğer isimler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Öte yandan Geçtiğimiz hafta (28/12/2018 Cuma) elenen Cansu Gelinim Mutfakta programına bir video mesaj yolladı. Bu mesajında yıldızı bir türlü barışmadığı Yağnur hedefteydi. Özellikle elenmesi için dua ettiğini söylediği Yağnur için eleştirilerini de iletti. Bu mesajı izleyen Yağnur, içeriğine sinirlenmeye başladı. Cansu'nun, kendisini göndermesi için Rümeysa'yı ortaya atmasına da öfkelenen Yağnur sert cümlelerle ona yüklendi. Bu andan itibaren Rümeysa ve Yağnur tartışmaya başladı. Gün sonunda ise değerlendirme yapıldı ve bir gelin-kaynana ekibi çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
HAFTANIN BİRİNCİSİ
Haftanın ilk gününde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Ezgi- Reyhan Yıldırım çiftleri " Mandalina soslu hindi ve iç pilav tarifi " tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 7 puan alan Rümeysa sonuncu, 11 puan alan Yağnur 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 16 puan alan Ezgi oldu. 15 puan toplayan Elif çeyrek altını alma hakkını 1 puan farkla kaybetti.
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