Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 30 Nisan puan durumu
Gelinim Mutfakta yarışması yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün çeyrek altın, cuma günleri ise 5 altın bilezikle ödüllendiren Gelinim Mutfakta haftanın 2'nci gününü geride bıraktı. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 30 Nisan puan durumu
Gelinim Mutfakta 30 Nisan Salı günü 292. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fatih Ürek, yanlış puanlama yaptığını düşündüğü kayınvalideye dikkat uyarısında bulundu. Güngör, hedeflediği altın miktarı üzerinden eleştiri aldı. Ezgi, Reyhan Hanıma çay götüren Güngör'ü Besime Hanım’dan sonra, kaynanasına oynamakla suçladı! Gülcan ve Besime Hanım arasındaki soğuk rüzgarlar bu bölümde de esti. Peki, gün sonunda yüzü gülen kim oldu? İşte, puan durumu
Gün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda; 10 puan alan Aysel sonuncu oldu, Aysel’i 12 puanla Gülcan takip etti. 14 puan alan Güngör ve Ezgi ise birinciliği paylaştı. Çeyrek altını alan isim ise kura sonucunda belli oldu. Kuranın şanslı ismi bu kez Güngör oldu ve 7’nci çeyreğini aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle