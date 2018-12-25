Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 25 Aralık puan durumu
Gelinim Mutfakta 25 Aralık Salı günü 202. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde Ziyafet Hanım, Cansu'yu sinirlendirmek için elinden geleni yaptı. Gün sonunda Gelinim Mutfakta’nın gelinlerinden biri çeyrek altın almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 41. haftanın ikinci bölümünü geride bıraktı Hafta içleri çeyrek altın, haftanın finalinde ise 5 bilezik ile ödüllendiren Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde Ziyafet Hanım'ın Cansu'ya yaptıkları bölüme damgasını vurdu. Sevgül Hanım, gelinini tehdit eden Ziyafet Hanım'a karşı cephe aldı. Kritiklerin yapıldığı anlara ise Yağnur’un kahvesine yapılan eleştiriler damga vurdu. Kayınvalidelere jest yapmak isteyen Yağnur’un yaptığı kahvenin köpüksüz olması eleştirildi.
Hafta ortasında Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "milföyden kolay su böreği tarifi /" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 6 puan alan Rümeysa sonuncu, 11 puan alan Cansu 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 14 puan alan Elif oldu. 13 puan toplayan Yağnur çeyrek altını alma hakkını 1 puan farkla kaybetti.
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