Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 23 Ocak puan durumu
Gelinim Mutfakta 23 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Haftanın ilk gününde başlayan gerilim Gelinim Mutfakta’nın 223. Bölümüne de yansıdı. Gülcan'ın mutfakta patronluğunu ilan etmesi ardından diğer yarışmacılar sert tepki gösterdi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 45. Hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın üçüncü gününü tamamlayan Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde yarışmaya katıldığı günden itibaren tartışma konusu olan Gülcan üzerinden yine polemik çıktı. Başarılı olduğunu her fırsatta dile getiren Gülcan'a diğer gelinler tarafından iğneleyici bir karşılık geldi. Yağnur'un tavsiyeleri Gülcan tarafından yine reddedildi. Kayınvalidelerden Songül Hanım ve Reyhan Hanım, Gülcan'a karşı tavır aldı ve iş hayatı konusunda birbirlerine meydan okudular. Tartışmalarla geçen gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün puanlama nasıl oldu? İşte, 23 Ocak tarihli puan durumu
Gelinim Mutfakta'nın 23 Ocak 2019'da yayınlanan 222. Bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri Püreli tavuk kapama" tarifi ile yarıştılar
11 puan alan Yağnur günün sonuncusu oldu, Ezgi ve Sina 13 puanla eşitlik sağladı. 15 puan toplayan Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı.
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