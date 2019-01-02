Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 2 Ocak puan durumu
Gelinim Mutfakta 2 Ocak Çarşamba günü yayınlanan 208. bölümüyle haftayı ortaladı. Yeni yıla sürprizlerle dolu bir giriş yapan Gelinim Mutfakta’da yine dengeler değişti. Gün sonunda ise gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde ortalık yine karıştı, hem gelinler hem de kayınvalideler arasında sesler yükseldi. Özellikle Elif ve Yağnur arasında yaşanan diyalog şaşırttı. Elif, Yağnur'u sevmediğini söyleyerek gitmesini istediğini dile getirdi. Ziyafet Hanım'ın, Yağnur hakkındaki düşünceleri değişti ve kayınvalidelere karşı Elif'i savundu. Rümeysa ise kayınvalidesine puanlama konusunda talimat vermesi seslerin yükselmesine neden oldu. Öte yandan Nilgün Hanım, Reyhan ve Ziyafet Hanımın arasında geçen "sağlıklı-sağlıksız yemek yeme savaşı"nın ortasında kaldı; ortaya, eğlenceli anlar çıktı. Gün sonunda ise puanlar değerlendirildi, çeyrek altını kazanan isim ortaya çıktı.
Gelinim Mutfakta'nın 208. bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "portakalı kereviz yemeği” ile yarıştılar. Haftanın üçüncü gününde kayınvalidelerden 8 puan alan Elif sonuncu oldu. 16 puan toplayan Cansu ise çeyrek altını almaya hak kazandı.
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