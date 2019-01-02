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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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02.01.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 2 Ocak puan durumu

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Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 2 Ocak puan durumu

Gelinim Mutfakta 2 Ocak Çarşamba günü yayınlanan 208. bölümüyle haftayı ortaladı. Yeni yıla sürprizlerle dolu bir giriş yapan Gelinim Mutfakta’da yine dengeler değişti. Gün sonunda ise gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde ortalık yine karıştı, hem gelinler hem de kayınvalideler arasında sesler yükseldi. Özellikle Elif ve Yağnur arasında yaşanan diyalog şaşırttı. Elif, Yağnur'u sevmediğini söyleyerek gitmesini istediğini dile getirdi. Ziyafet Hanım'ın, Yağnur hakkındaki düşünceleri değişti ve kayınvalidelere karşı Elif'i savundu. Rümeysa ise kayınvalidesine puanlama konusunda talimat vermesi seslerin yükselmesine neden oldu. Öte yandan Nilgün Hanım, Reyhan ve Ziyafet Hanımın arasında geçen "sağlıklı-sağlıksız yemek yeme savaşı"nın ortasında kaldı; ortaya, eğlenceli anlar çıktı. Gün sonunda ise puanlar değerlendirildi, çeyrek altını kazanan isim ortaya çıktı.

Gelinim Mutfakta'nın 208. bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "portakalı kereviz yemeği” ile yarıştılar. Haftanın üçüncü gününde kayınvalidelerden 8 puan alan Elif sonuncu oldu. 16 puan toplayan Cansu ise çeyrek altını almaya hak kazandı.

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