Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 19 Haziran puan durumu
Gelinim Mutfakta çarşamba günü yayınlanan bölümüyle 65. haftayı ortaladı. Haftanın finaline doğru rekabetin arttığı Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde Gücan'ın sözleri hem Fatih Ürek hem de diğer yarışmacıları şaşırttı. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 19 Haziran puan durumu
Gelinim Mutfakta 19 Haziran Çarşamba günü 323. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Besime Hanım ve Gülcan'ın arası açıldı. Aralarında gün boyu sert zıtlaşmalar yaşandı. Gülcan anlattıklarıyla herkesi çok şaşırttı. Besime Hanım ise, Gülcan'ın söylediklerini yalanlayıcı cümleler kurdu. Gün sonunda Gelinim Mutfakta’nın gelinlerinden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 18 Haziran 2019'da yayınlanan 322. Bölümünde Aynur Kıcır-Sevinç Ünveren, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "yeşil mercimekli kırmızı lahana sarması” tarifi ile yarıştılar.
Gün sonuncusu Sevinç oldu, Sevinci 10 puanla Hatice takip etti. Kayınvalidelerden 18 puan toplayan Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı. 12 puanın sahibi Ezgi ise günü ikinci tamamladı.
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