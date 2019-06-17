Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 17 Haziran puan durumu
Gelinim Mutfakta 17 Haziran Pazartesi günü yeni bir haftanın açılışını yaptı. Her hafta yeni isimlerin dahil olduğu Gelinim Mutfakta'ya 65. Hafta Aynur Kıcır ve gelini Sevinç Ünveren katıldı. Peki, yeni isimler dengeleri nasıl değiştirdi? Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 17 Haziran puan durumu
Gelinim Mutfakta 17 Haziran Pazartesi günü 321. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelin ve kaynanalar da 250 bilezik esprileri ile Hatice ve Hüsniye Hanım'a yüklendi. Besime Hanım, Hüsniye Hanımın gelini Gülcan'a verdiği imalı buketi ayaklarının altında ezdi. Yarışmaya katılan yeni kaynana Reyhan Hanımı fazla şımarık bulduğunu söyledi.
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Kayınvalidelerin verdiği puan doğrultusunda 8 puanla Sevinç gün sonuncusu oldu. Sevinci 9 puanla Ezgi takip etti. Gelinim Mutfakta 321. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekici ve Hatice Karabulut aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. İlk gün 16 puan toplaya Gülcan, gün birincisi oldu.
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