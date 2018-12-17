Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 17 Aralık puan sıralaması
Gelinim Mutfakta yarışması 17 Aralık tarihli bölümüyle yeni bir haftanın açılışını yaptı. Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta’ya yeni bir ekip dahil oldu. Eşinin sürpriz videosuyla karşılaşan Elif, gözyaşlarını tutamadı. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 17 Aralık puan sıralaması
Gelinim Mutfakta'ya 40. hafta Nilgün İşçiler ve gelini Yağnur İşçiler katıldılar. Yeni yarışmacıların iddialı tavrı, diğer yarışmacıların tepkisine neden oldu. Özellikle Sevgül Hanım Yağnur’u mütevazi olmamakla suçladı. Gün sonunda belirlenen tarifi en iyi şekilde yapmaya çalışan gelinler, tabaklarını kayınvalidelerin beğenisine sundu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin aldı? İşte, Gelinim Mutfakta’nın 196. bölümünde yaşananların kısa bir özeti…
Hafta ortasında Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "tepside içli köfte" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 6 puan alan Rümeysa sonuncu, 11 puan alan Yağmur 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 15 puan alan Cansu aldı. 14 puan toplayan Elif son anda çeyrek altını alma hakkını kaybetti.
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