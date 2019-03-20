Gelinim Mutfakta'da gün birincisi (20 Mart) kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar
Gelinim Mutfakta 20 Mart tarihli bölümüyle 53. haftayı ortaladı. Farklı formatıyla olduğu kadar iddialı yarışmacılarıyla da dikkatleri üzerine çeken Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan son bölümüne Güneş'e yapılan sürpriz damga vurdu. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi (20 Mart) kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar
Gelinim Mutfakta 20 Mart Çarşamba günü 263. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın üçüncü gününde; Beyza, kaynanası Nazlı Hanımla girdiği çeyrek tartışmasına son noktayı koydu. Nazlı Hanım ise, o konuda kararlılığını korumaya devam etti. Yunus Bey, programa sürpriz bir giriş yaptı. Nişanlısı Yunus Bey elinde çiçeklerle stüdyodan içeri girdi. Güneş'in şaşkınlığı ikiye katlandı. Yunus Bey tekrar Güneş'e evlenme teklif etti. Gülderen Hanım da, Güneş gibi şaşkınlığını gizleyemedi. Duygusal ve çekişmeli geçen anlar ardından günün birincisi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 20 Mart 2019'da yayınlanan 263. Bölümünde Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "körili tavuk" yemeği ile yarıştılar.
Gelinim Mutfakta 263. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan en yüksek puanları alan isimler Nazlı Bitmiş ve Gülcan Ekinci oldu. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün sonuncusu 10 puanla Güneş oldu, Güneş’i 11 puanla Ezgi takip etti. Gün birincisi ise 19 puanla Beyza Bitmiş oldu. Gülcan 12 puanla günü ikinci tamamladı.
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