Gelinim Mutfakta’da gün birinciliğini üç kişi paylaştı – Çeyrek altın kimin oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın sevinci yaşatmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta’nın bugünkü bölümünde üç kişi birinci oldu ancak çeyrek altın bir kişiye gitti. Peki, Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar ve puan durumu
Gelinim Mutfakta 21 Mart Perşembe günü 264. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı Reyhan Hanım ve Besime Hanım, Güneş'e kendisini "yapmacık" bulduklarını dile getirdi. Güneş, kaynanalardan gelen desteği yitiriyor! Nazlı Hanım, gelini Beyza'ya altın takarak kendisini affettirmeye çalıştı. Gün sonu değerlendirmesi sırasında Gülcan ve Gülderen Hanım arasında tartışma çıktı. Gün sonunda ise çeyrek altının sahibi belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 20 Mart 2019'da yayınlanan 263. Bölümünde Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "fasulye ezmesi ve anne köftesi tarifi" yemeği ile yarıştılar.
Gün sonuncusu 9 puanla Güneş oldu. Gün birinciliğini ise üç kişi paylaştı. 14 puan alan Gülcan, Beyza ve Ezgi arasında kura seçimi yapıldı. Kura sonucunda çeyrek altının sahibi Beyza oldu.
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