Gelinim Mutfakta’da bugün (27 Ağustos) gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta yeni sezonun ikinci haftasıyla kaldığı yerden devam ediyor. Kanal D ekranlarının en çok seyredilen programlarından Gelinim Mutfakta, 27 Ağustos Salı günü 337. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 27 Ağustos Salı günü 68. Haftanın 2.bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmacılar arasında hediye krizi yaşandı. Hülya ve Zeynep Hanım gerildi. Ezgi ise Reyhan Hanım'a eski defterleri açtı. Her gün yeni bir tarifle yarışan Reyhan-Ezgi Yıldırım, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri bu haftanın ikinci gününde "çoban köfte" yemeğini puanladılar. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda gün sonuncusu 5 puanla Elif oldu, Elif'i 6 puanla Hülya takip etti. 17 puan toplayan Ezgi, çeyrek altını almaya hak kazandı. Hatice 11 puanla günü ikincilikle tamamladı.
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