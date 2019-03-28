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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
28.03.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da (28 Mart) gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta’da (28 Mart) gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının en çok kazandıran yarışmalarından Gelinim Mutfakta, haftanın finaline bir gün kala gerilimli bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Gelinim Mutfakta 269. Bölüm sonunda gelinlerden biri çeyrek altın mutluluğu yaşadı ve beş altın bileziğe bir adım daha yaklaştı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta’da günün olayı Burcu ve kayınvalidesi Birsel Hanım arasındaki tartışma oldu. Burcu, buzdolabının kapağına kaynanası Birsel Hanımın fotoğrafını asan Beyza'ya çok sert tepki gösterdi. Beyza, Burcu'nun kaynanası Birsel Hanımın ona destek olmadığını düşündüğünü söyleyerek bir eylemde bulundu. Bu yüzden, Birsel Hanım’ın fotoğrafını Burcu'nun buzdolabına yapıştırmak istedi. Amacını ise, resmin Burcu'ya moral olması olarak açıkladı. Burcu bu duruma çok öfkelendi. Kendisinin izni olmadan buzdolabına yapıştırılan resmi çıkarmaya çalıştı. Bu sırada resim yırtıldı. Yırtılan yeri yapıştırarak buzdolabına asan Burcu, Beyza ve Gülcan ile tartışmaya başladı. Beyza ile olan tartışmasında gerilim giderek yükseldi...

BİRİNCİ KİM OLDU?

Bölümünde Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Birsel-Burcu Pekgöz ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Fırında Kabak Turtası" için yarıştılar!

Gelinim Mutfakta 269. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci ve Burcu Pekgöz aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. İddiasını sürdüren Gülcan, dördüncü günün kazananı oldu.

 

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