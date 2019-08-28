Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 28 Ağustos sıralaması
Gelinim Mutfakta 28 Ağustos tarihli bölümüyle haftayı ortaladı. Gelinler ve kayınvalideler arasında seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki bölümünde gelinler, kremalı ıspanaklı börek tarifi ile yarıştılar. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte, 28 Ağustos sıralaması
Gelinim Mutfakta 28 Ağustos Çarşamba günü 338. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın yayınlanan son bölümünde Ezgi'nin hediyesi ortalığı karıştırdı. Çiğdem Hanım ve Ezgi arasında "Yemek yapamama" tartışması çıktı. Hülya'nın masasına yapıştırdığı yıldızı almaya çalışırken kopartan Hatice büyük tepki aldı. Günün yarışma yemeği gelin ve kaynanaları birbirine düşürdü. Gergin ve tartışmalı geçen gün sonunda Gelinim Mutfakta’nın gün birincisi belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda 8 puan alan Ezgi gün sonuncusu oldu, Ezgi’yi 10 puanla Hülya takip etti. Çeyrek altının sahibi ise 16 puan toplayan Elif oldu. Hatice ise günü ikinci tamamladı.
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