Gelinim Mutfakta gün birincisi (19 Şubat) kim oldu? Puan durumu
Gelinim Mutfakta 19 Şubat Salı günü 242 Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde Besime Hanım ve gelini Gülcan arasında ipler gerildi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananların kısa bir özeti!
Gelinim Mutfakta 49. Haftanın 2. bölümünü geride bıraktı. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri çeyrek, cuma günleri ise 5 altın bilezik kazandıran Gelinim Mutfakta’nın 243. Bölümünde; son günlerde aralarında problemlerin olduğu Besime Hanım ve Gülcan, arasında tartışma çıktı. Gülcan, kendinden emin bir şekilde benim dediğim olur diyerek gönderme yaptı. Kendisini Haseki Sultan olarak ilan eden Besime Hanım geliniyle büyük tartışma yaşadı. Diğer yandan Reyhan Hanım ise Besime Hanım'ın Gülcan'ın gerçek yüzünü gördüğünü söyledi.
Gelinim Mutfakta'nın 19 Şubat 2019'da yayınlanan 242. Bölümünde Besime-Gülcan, Dilek-Bircan, Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri " milföy sarma but " tarifi ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 9 puan toplayan Bircan sonuncu oldu, Bircan'ı 11 puanla Ezgi takip etti. 14 puan toplayan Nergis, çeyrek altını kazandı. Gülcan 13 puanla gün ikincisi oldu.
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