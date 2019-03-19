Gelinim Mutfakta gün birincisi (19 Mart) kim oldu?
Gelinim Mutfakta 19 Mart Salı günü 262. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde Güneş ve Gülcan arasında bağırmaya kadar giden tartışmayı Fatih Ürek sonlandırdı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananlar
Gelinim Mutfakta yarışması 53. Hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ilk günü yeni isimlerin dahil olduğu Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki ikinci bölümüne yeni yarışmacı Beyza’nın açıklaması damga vurdu. Beyza ve kaynanası Nazlı Hanım arasında birbirlerini suçlayıcı açıklamalarda bulundu. Reyhan Hanımın puanlama esnasındaki davranışları herkesin dikkatini çekti. Gergin geçen dakikaların arından Gelinim Mutfakta’nın 19 Mart tarihli puan durumu belli oldu.
Gelinim Mutfakta 262. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek Ezgi Yıldırım ve Gülcan Ekinci aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün sonuncusu 8 puanla Beyaz oldu, Beyza’yı 10 puanla Güneş takip etti. Gün birincisi ise 16 puanla Ezgi oldu.
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