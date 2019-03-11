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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta gün birincisi (11 Mart) kim oldu? İşte puan durumu

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Gelinim Mutfakta gün birincisi (11 Mart) kim oldu? İşte puan durumu

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yarışması haftaya hızlı bir giriş yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 52. Hafta Aynur Gökçül ve gelini Neslihan Gökçül katıldı. Yarışmaya bir hayli iddialı başlayan gelin- kayınvalidenin aralarındaki ilişki diğer yarışmacıları şaşırttı. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 11 Mart Pazartesi günü 256. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ilk gününde gelinler, kaynanaların Güneş'i el üstünde tutarak ona fazla ilgi göstermelerine tepki gösterdi. Yeni yarışmacı gelin Neslihan'ın kaynanası ile ilgili söyledikleri şaşkınlık yarattı. Neslihan'ın otoriter kaynanası Aynur Hanım’ın gelinine olan tavrı eleştirildi. Gelinim Mutfakta 256. Bölüm sonunda gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güneş Kılıç ve Gülcan Ekinci aldı. Peki, çeyrek altın hangi geline gitti? 

PUAN DURUMU

Aynur-Neslihan Gökçül, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "portakallı tavuk ve sebzeli kuskus" tarifi ile yarıştılar. 

Günün sonuncusu 11 puanla Ezgi oldu. Ezgi’yi 12 puanla Neslihan takip etti. Günün kazananı ise 15 puanla Güneş oldu.  Gülcan 13 puanla günü ikinci olarak tamamladı.

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