Gelinim Mutfakta gün birincisi (11 Mart) kim oldu? İşte puan durumu
Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yarışması haftaya hızlı bir giriş yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 52. Hafta Aynur Gökçül ve gelini Neslihan Gökçül katıldı. Yarışmaya bir hayli iddialı başlayan gelin- kayınvalidenin aralarındaki ilişki diğer yarışmacıları şaşırttı. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta 11 Mart Pazartesi günü 256. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ilk gününde gelinler, kaynanaların Güneş'i el üstünde tutarak ona fazla ilgi göstermelerine tepki gösterdi. Yeni yarışmacı gelin Neslihan'ın kaynanası ile ilgili söyledikleri şaşkınlık yarattı. Neslihan'ın otoriter kaynanası Aynur Hanım’ın gelinine olan tavrı eleştirildi. Gelinim Mutfakta 256. Bölüm sonunda gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güneş Kılıç ve Gülcan Ekinci aldı. Peki, çeyrek altın hangi geline gitti?
PUAN DURUMU
Aynur-Neslihan Gökçül, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "portakallı tavuk ve sebzeli kuskus" tarifi ile yarıştılar.
Günün sonuncusu 11 puanla Ezgi oldu. Ezgi’yi 12 puanla Neslihan takip etti. Günün kazananı ise 15 puanla Güneş oldu. Gülcan 13 puanla günü ikinci olarak tamamladı.
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