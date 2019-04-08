Gelinim Mutfakta gün (8 Nisan) birincisi kim oldu? İşte puan durumu
Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. Gelinim Mutfakta 276. Bölümünde yarışmacılar arasına yeni bir ekip dahil oldu. Peki, yeni yarışmacının gelişi dengeleri nasıl değiştirdi, gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...
Gelinim Mutfakta 8 Nisan Pazartesi günü yayınlanan 276. Bölümde yarışmaya yeni katılan gelin Güngör ve kaynana Sevim Hanım ilk günden eleştirileri ile dikkatleri çekmeyi başardı. Nazlı Hanım, uzun süre yarışmada kalan Reyhan ve Besime Hanımın elenmesini istediğini dile getirdi.
Ezgi'nin Beyza'ya yaptığı jest tartışıldı!
Gelinim Mutfakta 276. Bölümde, Ezgi'nin geçtiğimiz hafta finalinde kazandığı çeyrek altını jest yaparak Beyza'ya vermesi gelinler ve kayınvalideler arasında tartışma konusu oldu! Ezgi, geçtiğimiz hafta finalinde eşit puanla alarak Beyza'yla gün birinciliğinde kura çekimine gitmişti. Kura çekiminden Ezgi'nin ismi çıkmıştı ve Ezgi, jest amaçlı çeyrek altını Beyza'ya vermişti. Gelinler ve kayınvalideler tarafından oldukça eleştirilen bu hareket, Ezgi'nin prim amaçlı Beyza'ya altını verdiği konuşuldu.
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Günün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Gelinim Mutfakta 276. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Puanlar doğrultusunda; gün sonuncusu 6 puanla Beyza oldu, Beyza’yı 11 puanla Ezgi takip etti. Gelinim Mutfakta 276. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güngör Üzüm ve Gülcan Ekinci aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün birincisi 18 puanla Gülcan oldu. Yeni yarışmacı Güngör günü ikinci tamamladı
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