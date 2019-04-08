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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.04.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta gün (8 Nisan) birincisi kim oldu? İşte puan durumu

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Gelinim Mutfakta gün (8 Nisan) birincisi kim oldu? İşte puan durumu

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. Gelinim Mutfakta 276. Bölümünde yarışmacılar arasına yeni bir ekip dahil oldu. Peki, yeni yarışmacının gelişi dengeleri nasıl değiştirdi, gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

Gelinim Mutfakta 8 Nisan Pazartesi günü yayınlanan 276. Bölümde yarışmaya yeni katılan gelin Güngör ve kaynana Sevim Hanım ilk günden eleştirileri ile dikkatleri çekmeyi başardı. Nazlı Hanım, uzun süre yarışmada kalan Reyhan ve Besime Hanımın elenmesini istediğini dile getirdi.

Ezgi'nin Beyza'ya yaptığı jest tartışıldı!

Gelinim Mutfakta 276. Bölümde, Ezgi'nin geçtiğimiz hafta finalinde kazandığı çeyrek altını jest yaparak Beyza'ya vermesi gelinler ve kayınvalideler arasında tartışma konusu oldu! Ezgi, geçtiğimiz hafta finalinde eşit puanla alarak Beyza'yla gün birinciliğinde kura çekimine gitmişti. Kura çekiminden Ezgi'nin ismi çıkmıştı ve Ezgi, jest amaçlı çeyrek altını Beyza'ya vermişti. Gelinler ve kayınvalideler tarafından oldukça eleştirilen bu hareket, Ezgi'nin prim amaçlı Beyza'ya altını verdiği konuşuldu.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Gelinim Mutfakta 276. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Puanlar doğrultusunda; gün sonuncusu 6 puanla Beyza oldu, Beyza’yı 11 puanla Ezgi takip etti. Gelinim Mutfakta 276. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güngör Üzüm ve Gülcan Ekinci aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün birincisi 18 puanla Gülcan oldu. Yeni yarışmacı Güngör günü ikinci tamamladı 

 

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