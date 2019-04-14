Game Of Thrones 8. Sezonu saat kaçta, hangi kanalda?
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de izlenme rekorları kıran Game Of Thrones’un 8. Sezonu için nefesler tutuldu. Yedinci sezonunu 2017 ağustos ayında tamamlayan Game Of Thrones’un yeni sezonu bu gece itibariyle başlayacak. Peki, Game Of Thrones 8. Sezon 1. Bölümü Türkiye saati ile saat kaçta yayınlanacak?
Game Of Thrones takipçilerinin beklediği gün geldi çattı. Dizinin resmi kanalı HBO’dan yapılan açıklamada dizinin final sezonu olan 8. sezonunun 14 Nisan’da başlayacağı duyurulmuştu. George R. R. Martin’in fantastik hikâyesi, 8. sezonla birlikte final yaparak ekranlara veda edecek. Game of Thrones 8. sezon 1. Bölümü ABD'de 14 Nisan'da yayınlanacak? Peki, Türkiye'de hangi kanalda, saat kaçta seyredilebilecek?
George R. R. Martin’in fantastik hikâyesi, 8. sezonla birlikte final yaparak ekranlara veda edecek. Game of Thrones 8. sezon 1. Bölümü ABD'de 14 Nisan'da yayınlanacak? Peki, Türkiye'de hangi kanalda, saat kaçta seyredilebilecek?Türkiye’deki yayın hakları Digiturk’te bulunan dizi, Türkiye saati ile 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak. Dizinin tekrarı 15 Nisan akşamı olacak.
TARİHLERİ VE SÜRELERİ
Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:
1. Bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak
2, Bölümü 21 Nisan’da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak
3. Bölümü 28 Nisan’da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak
4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak•
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