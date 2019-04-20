Game Of Thrones 8. sezon 2. bölümü ne zaman yayınlanacak?
8. sezona sakin bir başlangıç yapan Game Of Thrones, heyecan dolu sahnelerin yaşanacağı yeni bölümleri ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk bölümde Kış Yarı'nda bir araya gelen hanedanlıklar, sürtüşmelere gebe olduklarını yaşanan gerilimlerle ortaya koymuştur. Peki, Game of Thrones ikinci bölümünde hanedanlıklar Akgezenlere karşı nasıl bir önlem alacaktır? İşte, Game of Thrones 8. sezon 2. bölümünün ne zaman başlayacağı hakkında bazı bilgiler ve yeni bölüm fragmanından detaylar
Game of Thrones 8. sezon 2. bölüm fragmanları ilk bölümün ardından yayınlandı. Akgezenlere karşı onbinlerce kişiden oluşan bir ordu kurmak isteyen Jon Snow, karşısına çıkan engelleri de birer birer aşmaya devam etmektedir. Peki, bu aşamada içerde yaşanan sürtüşmelerin önüne geçmek mümkün olacak mı? İşte, o detaylar
GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Game of Thrones'un 8. Sezon 2. bölümünün gelecek pazartesi sabah saatlerinde ülkemizde yayına girecek.
Sezonun giriş bölümünde kavuşma ve birleşmeleri ön plana çıkaran Game Of Thrones, asıl olayların yaşanacağı ikinci bölümü ile merak konusu oldu. Akgezenlere karşı ellerindeki ejderha camlarını işlemeye başlayan Jon Snow ve beraberindekiler, bir yandan savunma hattını oluşturmaya çalışırken, bir yandan ise içerde yaşanan sürtüşmeler ve karışıklıklarla başa çıkmaya çalışıyor.
Kral Katili Jamie'nin de dahil olduğu müttefikler, kısıtlı bir zaman kalması dolayısıyla hazırlıklarına hız kazandırmıştır.
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