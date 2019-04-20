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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
20.04.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Game Of Thrones 8. sezon 2. bölümü ne zaman yayınlanacak?

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Game Of Thrones 8. sezon 2. bölümü ne zaman yayınlanacak?

8. sezona sakin bir başlangıç yapan Game Of Thrones, heyecan dolu sahnelerin yaşanacağı yeni bölümleri ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk bölümde Kış Yarı'nda bir araya gelen hanedanlıklar, sürtüşmelere gebe olduklarını yaşanan gerilimlerle ortaya koymuştur. Peki, Game of Thrones ikinci bölümünde hanedanlıklar Akgezenlere karşı nasıl bir önlem alacaktır? İşte, Game of Thrones 8. sezon 2. bölümünün ne zaman başlayacağı hakkında bazı bilgiler ve yeni bölüm fragmanından detaylar

Game of Thrones 8. sezon 2. bölüm fragmanları ilk bölümün ardından yayınlandı. Akgezenlere karşı onbinlerce kişiden oluşan bir ordu kurmak isteyen Jon Snow, karşısına çıkan engelleri de birer birer aşmaya devam etmektedir. Peki, bu aşamada içerde yaşanan sürtüşmelerin önüne geçmek mümkün olacak mı? İşte, o detaylar

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Game of Thrones'un 8. Sezon 2. bölümünün gelecek pazartesi sabah saatlerinde ülkemizde yayına girecek.

Sezonun giriş bölümünde kavuşma ve birleşmeleri ön plana çıkaran Game Of Thrones, asıl olayların yaşanacağı ikinci bölümü ile merak konusu oldu. Akgezenlere karşı ellerindeki ejderha camlarını işlemeye başlayan Jon Snow ve beraberindekiler, bir yandan savunma hattını oluşturmaya çalışırken, bir yandan ise içerde yaşanan sürtüşmeler ve karışıklıklarla başa çıkmaya çalışıyor. 

Kral Katili Jamie'nin de dahil olduğu müttefikler, kısıtlı bir zaman kalması dolayısıyla hazırlıklarına hız kazandırmıştır.

 

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