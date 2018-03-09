Fi 10. bölümüyle bu akşam veda ediyor – Fi Çi final bölümü saat kaçta?

Fi Çi takipçilerinin beklediği gün geldi çattı. Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Osman Sonant, Tülay Günal’ın başrollerini paylaştığı Fi, 2. sezonu olan Çİ’nin 10. bölümüyle son kez Puhu Tv ekranlarında olacak. Final bölümünde artık hayatını bir kaçak olarak sürdüren Can Manay, Duru’nun peşinden gitmeye karar veriyor. Duru ise Can Manay’dan boşanacağını basın toplantısıyla açıklıyor. Son kozlarını oynayan Can Manay’ın neler yapacağı ve hikayesinin nasıl noktalanacağı Fi Çi final bölümünün bu akşam saat 21.00'de yayınlanması bekleniyor.
Muhteşem gösteri: Afife
Dizinin ilk bölümünde olduğu gibi, son bölümü için de özel olarak hazırlanan ve haftalardır çalışılan Afife müzikali de son bölümde izleyiciyle buluşacak. Duru, tüm cesaretini toplayarak gösteriye çıkarken, Özge onu bekleyen tehlikeleri hatırlatarak gösteriye çıkmaması için uyarıyor. Ancak Duru, tüm riskleri göze alıyor.
Afife’nin gerçek hayat öyküsünden kesit sunan müzikalin dans danışmanlığını Beyhan Murphy üstlenirken, 20’ye yakın dansçısının görev aldığı koreografi için ekip ile birlikte Afife’yi canlandıran Serenay Sarıkya yaklaşık 2 ay çalıştı.
Fi’de herkes için son perde
Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi ve Osman Sonant’ın başrollerini paylaştığı şimdiye kadar; Cem Yılmaz, Özge Özpirinçci, Songül Öden, Nur Fettahoğlu, Yasemin Allen, Başak Köklükaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların konuk olduğu ve kısa sürede bir fenomene dönüşen Fi’nin, tüm karakterleri için son perde, bu Cuma günü iniyor.
Fİ Çİ’YE KONUK OLAN İSİMLER
Başak Köklükaya
Son olarak diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Başak Köklükaya, Duru’yu 3 aylıkken terk edip varlığını yeni eşinden saklayan annesi Hazal karakterine hayat veriyor.
Yasemin Allen
Oyuncu Yasemin Allen, ikinci sezonu 'Çi' ile dijital ortamda yayınlanan 'Fi' dizisinde Ece karakterine hayat vermişti. Yasemin Allen, ‘Çi’ kadrosuna 3 hafta önce katılmıştı.
Nur Fettahoğlu
Anne olduktan sonra iki sene ekrana ara veren Nur Fettahoğlu, Fi dizisinin devamı Çi ile oyunculuğa dönüş yapmıştı. Dizide Can Manay'ın eski sevgilisini canlandıran 37 yaşındaki oyuncu 5. bölümde senaryo gereği ölerek projeden ayrıldı.
Nehir Erdoğan
Roma’daki bir cafenin işletmecisi rolüne hayat veren Nehir Erdoğan, baş karakter Deniz ile yakınlaştı.
Sezin Akbaşoğulları
Star TV ekranlarında yayınlanan Cesur ve Güzel'in Cahide'si olarak rol alan Sezin Akbaşoğulları, geçtiğimiz sezon Fi dizisinin kadrosuna dahil olmuştu.
Songül Öden
Fi'ye 10 ve 11. bölümlerde dahil olan bir diğer isim ise Songül Öden olmuştu.
Son olarak Serçe Sarayı dizisinde rol alan 40 yaşındaki Öden, Fi'de 'Can Manay’ın (Ozan Güven) patronu olan 'Sadık Murat Kolhan’ın eşini canlandırmıştı.
Özge Özpirinçci
Fi dizisine Can Manay'ın sevgilisi Sıla karakteriyle dahil Özge Özpirinçcii 2. yeni sezon Çi kadrosunda yer almıyor. Genç oyuncunun Can Manay ile yaşadığı cesur sahneler uzun süre konuşulmuştu.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün