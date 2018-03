Fi 10. bölümüyle bu akşam veda ediyor – Fi Çi final bölümü saat kaçta?

Fi Çi takipçilerinin beklediği gün geldi çattı. Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Osman Sonant, Tülay Günal’ın başrollerini paylaştığı Fi, 2. sezonu olan Çİ’nin 10. bölümüyle son kez Puhu Tv ekranlarında olacak. Final bölümünde artık hayatını bir kaçak olarak sürdüren Can Manay, Duru’nun peşinden gitmeye karar veriyor. Duru ise Can Manay’dan boşanacağını basın toplantısıyla açıklıyor. Son kozlarını oynayan Can Manay’ın neler yapacağı ve hikayesinin nasıl noktalanacağı Fi Çi final bölümünün bu akşam saat 21.00'de yayınlanması bekleniyor.

Muhteşem gösteri: Afife

Dizinin ilk bölümünde olduğu gibi, son bölümü için de özel olarak hazırlanan ve haftalardır çalışılan Afife müzikali de son bölümde izleyiciyle buluşacak. Duru, tüm cesaretini toplayarak gösteriye çıkarken, Özge onu bekleyen tehlikeleri hatırlatarak gösteriye çıkmaması için uyarıyor. Ancak Duru, tüm riskleri göze alıyor.

Afife’nin gerçek hayat öyküsünden kesit sunan müzikalin dans danışmanlığını Beyhan Murphy üstlenirken, 20’ye yakın dansçısının görev aldığı koreografi için ekip ile birlikte Afife’yi canlandıran Serenay Sarıkya yaklaşık 2 ay çalıştı.

Fi’de herkes için son perde

Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi ve Osman Sonant’ın başrollerini paylaştığı şimdiye kadar; Cem Yılmaz, Özge Özpirinçci, Songül Öden, Nur Fettahoğlu, Yasemin Allen, Başak Köklükaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların konuk olduğu ve kısa sürede bir fenomene dönüşen Fi’nin, tüm karakterleri için son perde, bu Cuma günü iniyor.

Fİ Çİ’YE KONUK OLAN İSİMLER

Başak Köklükaya



Son olarak diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Başak Köklükaya, Duru’yu 3 aylıkken terk edip varlığını yeni eşinden saklayan annesi Hazal karakterine hayat veriyor.

Yasemin Allen



Oyuncu Yasemin Allen, ikinci sezonu 'Çi' ile dijital ortamda yayınlanan 'Fi' dizisinde Ece karakterine hayat vermişti. Yasemin Allen, ‘Çi’ kadrosuna 3 hafta önce katılmıştı.

Nur Fettahoğlu



Anne olduktan sonra iki sene ekrana ara veren Nur Fettahoğlu, Fi dizisinin devamı Çi ile oyunculuğa dönüş yapmıştı. Dizide Can Manay'ın eski sevgilisini canlandıran 37 yaşındaki oyuncu 5. bölümde senaryo gereği ölerek projeden ayrıldı.

Nehir Erdoğan



Roma’daki bir cafenin işletmecisi rolüne hayat veren Nehir Erdoğan, baş karakter Deniz ile yakınlaştı.

Sezin Akbaşoğulları

Star TV ekranlarında yayınlanan Cesur ve Güzel'in Cahide'si olarak rol alan Sezin Akbaşoğulları, geçtiğimiz sezon Fi dizisinin kadrosuna dahil olmuştu.

Songül Öden



Fi'ye 10 ve 11. bölümlerde dahil olan bir diğer isim ise Songül Öden olmuştu.



Son olarak Serçe Sarayı dizisinde rol alan 40 yaşındaki Öden, Fi'de 'Can Manay’ın (Ozan Güven) patronu olan 'Sadık Murat Kolhan’ın eşini canlandırmıştı.

Özge Özpirinçci

Fi dizisine Can Manay'ın sevgilisi Sıla karakteriyle dahil Özge Özpirinçcii 2. yeni sezon Çi kadrosunda yer almıyor. Genç oyuncunun Can Manay ile yaşadığı cesur sahneler uzun süre konuşulmuştu.