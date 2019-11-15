Exatlon Challenge yarışmacısı olacak Doğan Kabak kimdir?
Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda Exatlon Challenge yarışmacılarının adını duyurdu. Youtuberların yarışacağı programda yarışacak olan yarışmacılar çektikleri kısa videolarla kendini tanıttı. Peki Exatlon Challenge yarışmacısı Doğan Kabak kimdir?
1980 yılının Nisan ayında dünyaya gelen Doğan Kabak İstanbul doğumludur. Burcu ise Boğa'dır. 16 seneden uzun bir süredir Otomobil Gazeteciliği yapan Doğan Kabak, EVO, Autocar gibi dergilerin yazı işleri müdürlüğünü üstlenmiştir.
Youtube kanalında otomobiller üzerine programlar yapan Doğan Kabak piyasaya çıkacak yeni modellerden, modifiye araçlara kadar geniş bir yelpazede otomobillerle alakalı Youtube içerikleri ile son dönemde adından söz ettiren yayıncılar arasında.
1 milyonu aşkın abonesi olan Doğan Kabak, Youtube kanalını da kendi ismiyle yönetiyor.
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