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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.09.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz mayıs ayında 139. bölümüyle sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir ara veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayın tarihini öğrenmek isterken yapım şirketi tarafından yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Ozan Akbaba gibi isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinde yaşanan olaylar hafızlarda tazeliğini korurken, sevilen dizinin yeni sezonun başlangıç tarihi diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte, konu hakkında merak edilen detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni sezon tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak sevilen dizinin Eylül ayının sonlarına doğru başlayabileceği tahmin ediliyor. Konu hakkında resmi bir açıklama olduğu ve yeni sezon fragmanı yayınlandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

Konu hakkında kanaldan resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen dizinin resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. İşte o paylaşım...


SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla birlikte asıl düşmanına bir daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Zeki Sivri yaptığı planların üstüne hiç beklemediği bir son ile karşı karşıya kalmış, Hızır Çakırbeyli'nin onu yakalaması ile kurduğu planlar alt üst olmuştu.

Dizinin final sahnesinde ise Ömür ve İlyas sözlenerek dizinin 4. sezonu final yapmıştı.

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