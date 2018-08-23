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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.08.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz haziran ayında 107. bölümüyle sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir ara veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayın tarihini öğrenmek isterken yapım şirketi tarafından yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Salı günleri ekranlara gelen ve başrollerinde Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinde yaşanan olaylar hala hafızlarda tazeliğini korurken, sevilen dizinin yeni sezonun başlangıç tarihi diziseverler tarafından araştırılıyor. Sezon finalinin ardından merakla yeni sezonun başlayacağı tarihi sorgulayan vatandaşlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu hakkında bilgi almak istiyor. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni sezon tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak sevilen dizinin Eylül ayının sonlarına doğru başlayabileceği tahmin ediliyor. Konu hakkında resmi bir açıklama olduğu ve yeni sezon fragmanı yayınlandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan 107. bölümüyle izleyicilerine heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatmaya devam etti.  Dizinin yayınlanan bu son bölümü aynı zamanda sezon finali niteliğini de taşıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelen sezon finalinde;

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

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