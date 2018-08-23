Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Geçtiğimiz haziran ayında 107. bölümüyle sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir ara veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayın tarihini öğrenmek isterken yapım şirketi tarafından yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Salı günleri ekranlara gelen ve başrollerinde Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinde yaşanan olaylar hala hafızlarda tazeliğini korurken, sevilen dizinin yeni sezonun başlangıç tarihi diziseverler tarafından araştırılıyor. Sezon finalinin ardından merakla yeni sezonun başlayacağı tarihi sorgulayan vatandaşlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu hakkında bilgi almak istiyor. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni sezon tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak sevilen dizinin Eylül ayının sonlarına doğru başlayabileceği tahmin ediliyor. Konu hakkında resmi bir açıklama olduğu ve yeni sezon fragmanı yayınlandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan 107. bölümüyle izleyicilerine heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan bu son bölümü aynı zamanda sezon finali niteliğini de taşıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelen sezon finalinde;
Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.
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