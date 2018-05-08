Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ceylan’ı ölecek mi?
Atv dizisi'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam çok konuşulacak bir ayrılık yaşanacak. Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik, kadrodan ayrılacak. Onur Tan’ın yönettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncularından birinin ayrılacağı uzun zamandır konuşuluyordu.
Medyatava yazarı Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır’ın yanı sıra Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Sabina Toziya ve Turgay Tanülkü gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 8 Mayıs tarihli bölümünde bir veda sahnesi var. Önümüzdeki sezon da devam edecek olan dizinin 102. bölümünde Sanem Çelik’in, projeye veda edeceği öğrenildi. Altın Portakallı oyuncu Sanem Çelik, geçmişte 'Kara Melek' dizisiyle ilk büyük çıkışını yapmıştı.
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