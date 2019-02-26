Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bombalar patlıyor! İşte, 126. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 126. yeni bölüm fragmanında masa etrafında gündeme gelen konuşmalar, Çakırbeyli ailesinde infiale neden oldu. Tehditlere boyun eğmeme konusunda dirayetli bir yapıya sahip olan Hızır Çakırbeyli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölüm fragmanında çok kötü bir tuzağın içine düşmek üzeredir. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair bazı bilgiler
Gerilim dolu dakikaların izleyicilerle buluşacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölüm fragmanında Zeki Sivri'nin tavırları herkesi şoke etmiştir. Kan davası bahanesiyle Hızır Çakırbeyli ve masadakileri haraca bağlamak isteyen Zeki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölüm fragmanında büyük bir tepki almıştır. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacak detaylar
YENİ BÖLÜMDE ZEKİ ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR
Ömür Façalı, aileler arasındaki düşmanlığa rağmen İlyas'tan beklentisini açıkça dile getirir. İstekleri uğruna önündeki engelleri yok sayacak kadar gözü kara olduğunu bir kez daha kanıtlar. Behzat'ı çileden çıkaracak yakınlık düşman ikili arasında yeni bir gerginliğin de sebebi olacaktır. Kardeşlerinin intikamını almak için Çakırbeyliler ile Façalıların karşısına dikilen Zeki Sivri, kan parası bahanesiyle masayı haraca bağlama peşine düşer. Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda yapabileceklerini korkusuzca söyleyip herkesi tehdit edebilmesinin sırrı ise ardındaki büyük güçte saklıdır. Hızır'ın ölümü için hazırladığı tuzakla savurduğu tehditlerin lafta kalmayacağını çok geçmeden gösterecektir.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır'ın kardeşini cezaevinden kurtarmak için Ünal Kaplan ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Façalılar ile Çakırbeyliler kendilerini ticari bir ortaklığının içinde bulurlar. Masadakilerin şahsi hesaplaşmalar sebebiyle birbirlerine zarar vermelerini yasaklayan dokunulmazlık kuralı, hasımların birbiriyle savaşmasına da engel olacaktır. Ünal Kaplan'ın keskin kurallarının farkında olan Façalılar, masada kalabilmek için eski işlerinden biran önce kurtulmak zorundadırlar; fakat sokaklardan çekilmenin onlara güç kaybettireceğine inanırlar. Bu yüzden en mantıklı çözümü işlerini ahbapları üzerinden devam ettirmekte bulurlar. Bu planları öğrenen Çakırbeyliler, ilk iş olarak bildiklerini kanıtlayıp, düşmanlarını masadan göndermenin peşine düşeceklerdir. Çakırbeyli hanesinde ise evin erkeklerinin aksine, düşmanların barışmasına yönelik planlar yapılmaktadır. İlyas'ı otelde ziyaret eden Ömür, çok geçmeden Hayriye Ana'nın radarına takılır. Haberdar olduğu görüşmenin kahramanını soruşturmaya başlayan Hayriye Ana, Ömür'ü karşısında bulunca krizi fırsata çevirme konusunda ne kadar hünerli olduğunu bir kere daha kanıtlayacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle