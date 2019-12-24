Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Meryem geri dönüyor.. Deniz Çakır..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümü dizi de yaşanan olayların yanı sıra farklı bir konu ile de merak uyandırdı. Dizinin sevilen karakterlerinden Meryem karakterinin diziye geri döneceği bir kaç bölümdür konuşulsa da somut bir sahne ekranlara gelmemişti. Yeni bölüm fragmanında ise Meryem karakterinin geri döndüğü görülüyor. Peki Meryem Karakterini Deniz Çakır mı oynayacak.

Şuana kadar Meryem karakterini kimin canlandıracağı ile ilgili bir gelişme yaşanmazken, Deniz Çakır'dan da konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Meryem karakteri bugün yayınlanacak bölümde ortaya çıkacak.