Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 117. bölümde neler olacak?
Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 27 Kasım akşamı 117. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, 117. bölümden ipuçları veren yeni bölüm fragmanı da diziseverlerle paylaşıldı. Yayınlanan fragman, yeni bölümün oldukça heyecan ve aksiyon oldu olacağının sinyallerini verdi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Sevilen dizi bu hafta salı günü 117. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda, en çok dikkat çeken ise Ünal Kaplan'ın söylediği "Ateş hepimizi bitirebilmek için tüm sırlarımızı açıklayacaktır" sözleri oldu. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelen 116. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle paylaşıldı. İşte fragmandan nefes kesen sahneler...
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GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?
Dizinin geçen hafta ekranlara gelen 116. bölümünde; Alpaslan, içlerindeki hainin Ateş olduğunu herkesten önce öğrendi. İlyas ise bu gerçeği bilmediğinden telafisi imkansız bir hatanın eşiğindeydi. İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi, dostunun elinden ölümünü beklerken diğer tarafta ablası Emine'nin de canı tehlikede. Yaşadığı acıların sorumlusunun Ateş olduğunu öğrenen Emine'nin, bu gerçekle yüzleşmesi kolay olmadı. İsminin açığa çıktığını öğrenen Ateş ise yarım kalan işlerini tamamladıktan sonra ortadan kaybolmayı planlamaktaydı.
İlyas, Tipi'ye yaptıklarından ötürü daha da öfkeli biçimde Ateş'i yakalamakla ilgilenirken Hızır da eli kolu bağlı oturmadı. Her ne kadar işlerini İlyas'a devretmiş olsa da Ateş yerine Tipi'nin hedef gösterilmiş olmasına kayıtsız kalamadı. Herkesin tek bir amaç etrafında birleşmesi de Alpaslan ve İlyas'ın tekrar birlikte hareket etmesine vesile oldu.
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