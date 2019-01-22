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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 18:27, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz saat kaçta yayınlanacak?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz saat kaçta yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam var mı sorusunun yanıtı diziseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 122. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde İlyas'ın akıbeti merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam saat 21.45'te Atv ekranlarında olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.

FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

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