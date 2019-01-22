Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz saat kaçta yayınlanacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam var mı sorusunun yanıtı diziseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 122. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde İlyas'ın akıbeti merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam saat 21.45'te Atv ekranlarında olacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle